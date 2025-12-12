2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte Ramazan Bayramı'nın bu yıl hangi tarihte idrak edileceği merak ediliyor. Bayram tatilini hafta sonu ile birleştirerek tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, Ramazan bayramının hangi günlere denk geleceğini araştırıyor. Peki Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? İşte 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı tarihi...
Üç aylar yaklaşırken “Ramazan bayramı ne zaman?” sorusu gündemdeki yerini aldı. Hicrî takvim ile Miladî takvim arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayı, her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 10 gün daha erken başlıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak, Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor? İşte 2026 Ramazan ayı takvimi
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 günü, son orucu ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; 19 Mart 2026 Perşembe günü arife günü olarak idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç ayların ilki olan Recep ayı 21 Aralık 2025’te başlayacak. Recep’i takip eden Şaban ayı 21 Ocak 2026’da, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026’da idrak edilmeye başlanacak.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek.