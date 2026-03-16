        Haberler Bilgi Gündem 2026 Ramazan Bayramı tatili tarihleri: Bayram tatili 9 gün olacak mı, konu hakkında bir açıklama var mı, bayram tatili uzatılacak mı?

        Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramın hangi günlere denk geldiği ve resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden gündeme geldi. Önceki yıllarda bazı bayram tatillerinin idari izinlerle birleştirilmesi, çalışanlara daha uzun bir tatil imkânı sağlamıştı. Bu nedenle bu yıl da benzer bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılacak mı?

        Giriş: 16.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden merak edilmeye başlandı. Önceki yıllarda bazı bayram tatillerinin idari izinlerle birleştirilmesi, çalışanlara daha uzun süreli tatil yapma imkânı sağlamıştı. Bu nedenle vatandaşlar bu yıl da benzer bir uygulamanın olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

        - 19 Mart 2026 Perşembe arife

        - 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü

        - 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü

        - 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü

        2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

        Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

        2025 yılında Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi arife günü ile birlikte toplam 3,5 gün olarak uygulandı. 29 Mart 2025 Cumartesi günü arife olması nedeniyle yarım gün tatil sayılırken, bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü ise 1 Nisan Salı gününe denk geldi. Ancak kamu çalışanları için verilen idari izinlerle bayram tatili uzatıldı ve hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 9 günlük bir tatil oluştu. Böylece Ramazan Bayramı tatili 29 Mart’tan başlayarak 6 Nisan’a kadar devam etti.

