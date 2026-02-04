Şubat halka arz takvimi: Bu ay kaç şirket halka arz oldu?
Yatırımcıların odağında şekillenmeye başlayan Şubat halka arz takvimi yer alıyor. Şu ana kadar Sermaye Piyasası Kurulu üç firmanın halka arzına onay verdi. İşte, Şubat halka arz takvimi ve şirketin detayları
Yılın ikinci halka arz takvimi şekilleniyor. Şubat ayında toplamda üç firma halka arz olmaya hazırlanıyor. Netcad Yazılım ve Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlayacak. Öte yandan, Best Brands Grup Enerji Yatırım talep toplamaya hazırlanıyor. İşte, 2026 Şubat halka arz takvimi
Şirket ismi: Netcad Yazılım A.Ş.
Hisse fiyatı: 46 TL
Talep toplama tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026
Lot miktarı: 40.000.000 lot
Halka arz sonuçları: 994.717 katılım ~ 24 Lot (1104 TL)
İlk bist işlem tarihi: 5 Şubat 2026
Şirket ismi: Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.
Hisse fiyatı: 21,50 TL
Talep toplama tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026
Lot miktarı: 54,700,000 Lot
Halka arz sonuçları: 959.086 katılım ~ 34 Lot (731 TL)
İlk bist işlem tarihi: 6 Şubat 2026