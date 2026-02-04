Habertürk
Habertürk
        2026 Şubat ayında halka arz olacak hisseler ile bu ay kaç şirket borsaya açıldı, kaç lot dağıtıldı, hisse fiyatı ne kadar, talep toplama tarihleri

        Şubat halka arz takvimi: Bu ay kaç şirket halka arz oldu?

        Yatırımcıların odağında şekillenmeye başlayan Şubat halka arz takvimi yer alıyor. Şu ana kadar Sermaye Piyasası Kurulu üç firmanın halka arzına onay verdi. İşte, Şubat halka arz takvimi ve şirketin detayları

        Giriş: 04.02.2026 - 16:12 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:12
        1

        Yılın ikinci halka arz takvimi şekilleniyor. Şubat ayında toplamda üç firma halka arz olmaya hazırlanıyor. Netcad Yazılım ve Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlayacak. Öte yandan, Best Brands Grup Enerji Yatırım talep toplamaya hazırlanıyor. İşte, 2026 Şubat halka arz takvimi

        2

        Şirket ismi: Netcad Yazılım A.Ş.

        Hisse fiyatı: 46 TL

        Talep toplama tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026

        Lot miktarı: 40.000.000 lot

        Halka arz sonuçları: 994.717 katılım ~ 24 Lot (1104 TL)

        İlk bist işlem tarihi: 5 Şubat 2026

        3

        Şirket ismi: Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.

        Hisse fiyatı: 21,50 TL

        Talep toplama tarihleri: 28-29-30 Ocak 2026

        Lot miktarı: 54,700,000 Lot

        Halka arz sonuçları: 959.086 katılım ~ 34 Lot (731 TL)

        İlk bist işlem tarihi: 6 Şubat 2026

        4

        Şirket ismi: Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

        Hisse fiyatı: 14,70 TL

        Talep toplama tarihleri: 5-6 Şubat 2026

        Lot miktarı: 54,578,570 Lot

        Halka arz sonuçları: Belli değil

        İlk bist işlem tarihi: Belli değil

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
