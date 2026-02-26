Canlı
        2026 Şubat enflasyonu ne zaman belli olur? TÜİK rakamları Martın kaçında saat kaçta açıklayacak?

        Şubat enflasyon rakamları bekleniyor: TÜİK Şubat verilerini ne zaman açıklayacak?

        Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ilk yarısına dair altı aylık görünüm netleşmeye devam edecek. Verilerin duyurulması beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında TÜFE beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2026 Şubat enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak?

        Giriş: 26.02.2026 - 16:50
        1

        Mart ayına kısa bir süre kala, dikkatler Şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte yılın Ocak–Haziran dönemine ilişkin görünüm daha da belirginleşecek. Veriler için geri sayım devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 12 ay sonrası TÜFE beklentisini aşağı yönlü güncelledi. Peki, Şubat ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        2

        2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

        3

        MERKEZ BANKASI 2026 ŞUBAT PİAYASA KATILIMCILARI ANKETİ'Nİ YAYIMLADI

        Yıllık Enflasyon Beklentileri

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşmiştir

        4

        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 43,08’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 29,23’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        5

        24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,07 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 18,06 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,97‘sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 55,17‘sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        6

        Faiz Beklentileri

        Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,43 iken, bu anket döneminde yüzde 36,95 olmuştur. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,08 olarak gerçekleşmiştir.

        Döviz Kuru Beklentileri

        Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket döneminde 51,09 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu anket döneminde 52,39 TL olarak gerçekleşmiştir.

        7

        2026 OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

        2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

