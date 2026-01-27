Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK’in Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netlik kazanacak. Geçtiğimiz ay yüzde 34,88 olarak uygulanan kira artış tavanı, kiracı ve ev sahipleri başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından yakından izleniyor. Peki, Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak?