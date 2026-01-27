Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak? Şubat ayında konut ve iş yerlerine en fazla yüzde kaç zam yapılacak?

        Ev sahibi ve kiracılar takipte: 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK'in Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netlik kazanacak. Geçtiğimiz ay yüzde 34,88 olarak uygulanan kira artış tavanı, kiracı ve ev sahipleri başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından yakından izleniyor. Bu kapsamda, 2026 Şubat ayı kira artış oranının hangi tarihte belli olacağı merak konusu oldu. Peki, 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK’in Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla netlik kazanacak. Geçtiğimiz ay yüzde 34,88 olarak uygulanan kira artış tavanı, kiracı ve ev sahipleri başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından yakından izleniyor. Peki, Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        2

        2026 ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

        Şubat kira artış oranı, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

        TÜİK, 2026 Ocak enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

        3

        2026 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

        Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 34,88 oldu.

        4

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Mevcut kira bedeli: 30 bin TL

        Ocak kira zam oranı: Yüzde 34,88

        Artış tutarı: 10.464 TL

        Zamlı tutar: 40.464 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
