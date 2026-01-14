TFF 18. hafta maç takvimi: Süper Lig'de ikinci devre ne zaman başlıyor?
2025-2026 Süper Lig sezonunda ilk devre 22 Aralık 2025 tarihinde tamamlandı. İlk devrenin tamamlanmasının ardından futbolseverlerin gözü ikinci yarı maç takvimine döndü. Türkiye Futbol Federasyonu 18 ve 19. hafta maç takvimini yayınladı. Bu kapsamda "Trendyol Süper Lig'de ikinci devre ne zaman başlıyor, maç tarihleri ne?" soruları yanıt buldu. İşte tüm detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig’te ikinci devre için geri sayım devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 ve 19. hafta maç takvimini yayınlamasıyla birlikte ikinci devre maç tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda ikinci yarı 17 Ocak 2026 Cumartesi günü başlıyor. Peki, Süper Lig ikinci devresinde hangi maçlar, ne zaman oynanacak? İşte TFF maç takvimi ile Süper Lig ikinci yarı maç tarihleri...
2026 TRENDYOL SÜPER LİG İKİNCİ DEVRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-2026 Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısı 17 Ocak 2026 itibarıyla başlıyor.
Bu doğrultuda Süper Lig’de ikinci yarı, 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve saat 20.00’de Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmalarla başlamış olacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 18. VE 19. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
18. hafta
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)
19. hafta
23 Ocak 2026 Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak 2026 Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 İkas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)
SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ TARİHİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre ara transfer dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.