Trendyol Süper Lig’te ikinci devre için geri sayım devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 18 ve 19. hafta maç takvimini yayınlamasıyla birlikte ikinci devre maç tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda ikinci yarı 17 Ocak 2026 Cumartesi günü başlıyor. Peki, Süper Lig ikinci devresinde hangi maçlar, ne zaman oynanacak? İşte TFF maç takvimi ile Süper Lig ikinci yarı maç tarihleri...