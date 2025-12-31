2026 yılı pasaport ücretleri belli oldu! 6 ay, 1-2-3 yıllık pasaport ücreti ne kadar oldu?
2026 yılı için uygulanacak pasaport ücretleri netlik kazandı. Yeniden değerleme oranına göre yüzde 25,49 oranında artması beklenen harç tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 oranında zamlandı. Peki, 2026 yılında geçerli olacak pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?
YENİ YILDA HARÇ VE VERGİLER YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE ARTMAYACAK
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.
2026 PASAPORT ÜCRETLERİ
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:
6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye
1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye
2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye
3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye
3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.