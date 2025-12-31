Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 yılı pasaport ücretleri belli oldu! 2026 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve daha fazla pasaport ücreti ne kadar oldu?

        2026 yılı pasaport ücretleri belli oldu! 6 ay, 1-2-3 yıllık pasaport ücreti ne kadar oldu?

        2026 yılı için uygulanacak pasaport ücretleri netlik kazandı. Yeniden değerleme oranına göre yüzde 25,49 oranında artması beklenen harç tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95 oranında zamlandı. Peki, 2026 yılında geçerli olacak pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılında geçerli olacak pasaport ücretleri belli oldu. Normalde yeniden değerleme oranına göre yüzde 25,49 artması beklenen ücretler, Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 18,95 oranında artırıldı. Peki, 2026 pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?

        2

        YENİ YILDA HARÇ VE VERGİLER YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE ARTMAYACAK

        Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.

        3

        2026 PASAPORT ÜCRETLERİ

        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:

        6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye

        1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye

        2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye

        3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye

        3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Gece yağdı! Aydos ve Çamlıca'da tuttu!
        Gece yağdı! Aydos ve Çamlıca'da tuttu!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Son aday Timber!
        Son aday Timber!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti