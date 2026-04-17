        2026 YKS ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri açıklandı mı?

        2026 YKS ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri açıklandı mı?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek kritik sınav, yakından takip ediliyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın yaklaşmasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler sınava ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte detaylar…

        2026 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        - TYT oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

        - AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ve 180 dakika sürecek.

        - YDT ise aynı gün saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

        SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        YKS 2026 kapsamındaki sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM, adayların sınav yerlerini gösteren belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta önce AİS sistemi üzerinden erişime açıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Saldırganın daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş

        Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, 1 ay önce başka bir okula tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım'ın saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli'yi çok iyi tanıdığını belirterek, "Bu çocuk kalemle avucuna batıran, ...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
