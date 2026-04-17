2026 YKS ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek kritik sınav, yakından takip ediliyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte detaylar…
2026 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
- TYT oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
- AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak ve 180 dakika sürecek.
- YDT ise aynı gün saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YKS 2026 kapsamındaki sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM, adayların sınav yerlerini gösteren belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta önce AİS sistemi üzerinden erişime açıyor.