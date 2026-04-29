2026 YKS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte TYT, AYT, YDT oturum tarihleri
2026 YKS hazırlıkları sürerken adaylar bir yandan da sınav tarihine ilişkin detayları yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. Ancak 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye–Paraguay Dünya Kupası maçının da oynanacak olması, aynı gün yapılması planlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile çakışma ihtimali nedeniyle dikkat çekiyor. Bu durum, sınavın ertelenip ertelenmeyeceğine dair soruları da beraberinde getiriyor. Peki, 2026 YKS ertelenecek mi, üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?
ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalini belirleyecek sınav, Haziran ayında üç oturum halinde yapılacak: TYT, AYT ve YDT. Adaylar bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da “YKS’ye kaç gün kaldı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki 2026 YKS ne zaman yapılacak, oturum tarihleri hangi günlere denk geliyor?
2026 YKS Ne Zaman Yapılacak? ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı
ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının üçüncü haftasında üç oturum şeklinde uygulanacak.
TYT NE ZAMAN?
Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.
AYT SINAV TARİHİ
Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar sabahı saat 10.15’te gerçekleştirilecek.
YDT Aynı Gün Öğleden Sonra Yapılacak
Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te uygulanarak YKS maratonu tamamlanacak.
2026 YKS ERTELENECEK Mİ, SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki kritik Paraguay mücadelesinin 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 06:00'da başlayacak olması, sınav güvenliği ve adayların ulaşım trafiği açısından çeşitli soru işaretlerine yol açıyor.