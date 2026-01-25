2026 yılında pasaport ücreti ne kadara yükseldi? İşte zamlı pasaport ücretleri tablosu
2026 yılında uygulanacak pasaport harç ücretlerine ilişkin düzenleme kesinleşti. Yeniden değerleme oranı kapsamında harçlarda yüzde 25,49 oranında artış yapılması beklenirken, Cumhurbaşkanı kararıyla artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından pasaport başvurusunda bulunmayı planlayan vatandaşlar, yeni yılda geçerli olacak güncel harç tutarlarını araştırmaya başladı. Buna göre, 2026 yılı pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?
2026 PASAPORT ÜCRETLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.
2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:
6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye
1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye
2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye
3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye
3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.