2026 yılında geçerli olacak pasaport harç ücretleri netleşti. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 25,49’luk bir artış öngörülürken, Cumhurbaşkanı kararıyla zam oranı yüzde 18,95 olarak uygulanmaya alındı. Resmî düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte pasaport başvurusu yapmayı planlayan vatandaşlar, 2026 yılı boyunca geçerli olacak güncel harç tutarlarına odaklandı. Buna göre, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL oldu?