        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 zamlı 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 3 yıldan fazla pasaport ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        2026 yılında pasaport ücreti ne kadara yükseldi? İşte zamlı pasaport ücretleri tablosu

        2026 yılında uygulanacak pasaport harç ücretlerine ilişkin düzenleme kesinleşti. Yeniden değerleme oranı kapsamında harçlarda yüzde 25,49 oranında artış yapılması beklenirken, Cumhurbaşkanı kararıyla artış oranı yüzde 18,95 olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından pasaport başvurusunda bulunmayı planlayan vatandaşlar, yeni yılda geçerli olacak güncel harç tutarlarını araştırmaya başladı. Buna göre, 2026 yılı pasaport harç ücretleri ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:47
        1

        2026 yılında geçerli olacak pasaport harç ücretleri netleşti. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 25,49’luk bir artış öngörülürken, Cumhurbaşkanı kararıyla zam oranı yüzde 18,95 olarak uygulanmaya alındı. Resmî düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte pasaport başvurusu yapmayı planlayan vatandaşlar, 2026 yılı boyunca geçerli olacak güncel harç tutarlarına odaklandı. Buna göre, 2026 pasaport harç ücretleri kaç TL oldu?

        2

        2026 PASAPORT ÜCRETLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

        Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılması kararlaştırıldı.

        3

        2026 ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ

        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanması ile pasaport harçları şöyle oldu:

        6 aya kadar: 2.359 TL'den, 2.806 TL'ye

        1 yıl: 3.448 TL'den 4.101 TL'ye

        2 yıl: 5.631 TL'den, 6.698 TL'ye

        3 yıl: 8 bin TL'den, 9.516 TL'ye

        3 yıldan fazla: 11.274 TL'den, 13.410 TL'ye yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
