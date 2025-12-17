Habertürk
Habertürk
        2026 zamlı bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

        2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Zamlı bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak?

        Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı gündemdeki yerini aldı. 2026 zamlı bedelli askerlik ücretini belirleyecek Aralık enflasyon oranının açıklanmasının ardından yeni tutarın netleşmesi bekleniyor. Peki zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte 2026 bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:37
        1

        Yıl sonuna doğru yaklaşırken 2026 bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur zam oranına bağlı olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti, 2025’in ikinci yarısı için 280.850 TL olarak belirlenmişti. Peki 2026 zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ödemeler nasıl yapılacak? İşte bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar...

        2

        2026 ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Bedelli askerlik ücreti, kanun gereği 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor.

        Bu kapsamda net rakam, TÜİK’in 2025 Aralık enflasyon oranını açıklamasının ardından memur zam oranına göre belli olacak.

        3

        2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2026 bedelli askerlik ücreti, TÜİK’in Aralık ayı enflasyon oranını 5 Ocak 2026 tarihinde açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanacak.

        Bu doğrultuda zamlı bedelli askerlik ücretinin 2026 Ocak ayında belli olacağı öngörülüyor.

        4

        GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Bedelli askerlik ücreti, 2025 yılının ikinci yarısında (1 Temmuz - 31 Aralık) yapılan zamla birlikte 280.850 TL olarak belirlendi.

        5

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL, NE ZAMAN ÖDENİR?

        Bedelli askerlik başvurusu e-Devlet veya askerlik şubesi üzerinden yapıldıktan sonra en geç 2 ay (60 gün) içinde ücret ödenmelidir.

        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
