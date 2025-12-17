Yıl sonuna doğru yaklaşırken 2026 bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur zam oranına bağlı olarak hesaplanan bedelli askerlik ücreti, 2025’in ikinci yarısı için 280.850 TL olarak belirlenmişti. Peki 2026 zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ödemeler nasıl yapılacak? İşte bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar...