2026 Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı? Ocak zammı sonrası memur maaşı ödeme takvimi belli mi?
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra zamlı memur maaşı ödeme tarihi araştırılmaya başlandı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarından doğan farka göre memur maaşı zam oranı yüzde 18,60 oldu. Bu gelişme sonrası kamuda çalışan vatandaşlar yılın ilk yarısında alacakları zamlı memur maaşı ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandı. Yeni tutarlar Aralık- Temmuz döneminde geçerli olacak. Peki 2026 Ocak zammı ile zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, zamlı memur maaşı ödeme takvimi…
Yılın ilk yarısında geçerli olacak memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. Akabinde ise milyonlarca kamu çalışanı 2026 Ocak zamlı memur maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı? 2026 Ocak zammıyla memur maaşı ödeme takvimi
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu.
Gelen zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL'den 60.737 TL'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 22.671 TL'den 27.888 TL'ye çıkacak.
MEMUR ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor.
Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.
MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur zam farkının hesaplara yatacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.