2028'e kadar 1.009 kilometre yeni otoyol yapılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2028 yılına kadar 1.009 km daha yeni otoyol yapacağız. Bölünmüş yol ağıyla sadece 6 il birbirine bağlıyken, biz 77 ilin birbiri ile bağlantısını sağladık. Trafik güvenliğini ve konforunu artırdık. Süreyi azalttık. Kazalardaki ölüm oranını düşürdük. 100 milyon taşıt/km başına hayatını kaybeden kişi sayısında %81'lik azalma sağladık. Yollarımızdaki ortalama hızı 40 km'den 88 km'ye çıkardık" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da, 5’inci Ulusal Karayolu Kongresi ve Sergisi Açılış Törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, kongrede, karayolu ulaşımının sosyal ve ekonomik olarak tüm yönleriyle ele alındığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen son 21 yıl içerisinde Karayollarına çok büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade etti. Uraloğlu, “2002 yılı öncesinde; ayakta durmaya çalışan ülkemizde günün ihtiyaçlarını karşılayacak ulaşım yapıları yokken, bugün ise uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş ve birbiri ile entegrasyonu gözetilerek planlanmış ulaşım yatırımları ile yüzyıllık işi 21 yıla sığdırarak ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık.” ifadelerine yer verdi.

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Bakan Uraloğlu konuşmasında, karayoluna yapılan yatırımlardan bahsederek, “Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. 2002 yılında 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, 23 bin 182 km yeni yol yaparak bölünmüş yol ağımızı toplamda 29 bin 283 km’ye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla 77 ilimizin birbiri ile bağlantısını sağladık.” diye konuştu.

"SEYAHAT SÜRESİNİ KISALTTIK, KONFORU ARTTIRDIK, ÖLÜM ORANINI DÜŞÜRDÜK"

Karayolu yatırımları ile vatandaşın seyahat konforunun arttığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Bölünmüş yollar ülkemizin yol ağının yüzde 43’ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet vermektedir. Yine bölünmüş yol yatırımlarımızla trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük. 100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81’lik bir azalma sağladık. Seyahat konforunu arttırdık, süresini kısalttık ve yollarımızdaki ortalama hızı 40 km‘den 88 km'ye çıkardık” dedi.

"KÖPRÜ UZUNLUĞUNU 765 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Konuşmasında köprü ve tünel yapım çalışmalarına da değinen Bakan Uraloğlu, “Köprü yapım çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 311 km olan toplam köprü uzunluğunu, yüzde 146 artış ile 765 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında 675 km uzunluğunda 405 adet tünel inşa ederek 2003 öncesi 50 km olan tünel uzunluğumuzu 725 kilometreye yükselttik.” ifadelerini kullandı.

Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, karayolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri de dikkate aldıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu bu kapsamda, “Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak, hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz. Araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen mevzuatları oluşturmaya ve altyapımızı hazır hale getirmeye devam ediyoruz. Meteorolojik bilgi istasyonları, kameralar ve olay algılama uygulamalarımız sayesinde hava olayları, çevre şartları ve olası kazalar gibi değişkenlerin etkenlerini anında tespit ediyoruz. Sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, radyo yayınları ve mobil bilgi uygulamaları ile tüm sürücülerimizi yol durumlarına dair anlık bilgilendirebiliyoruz” dedi.

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KARAYOLLARINDA 2 BİN 282 KİLOMETRE FİBER OPTİK KABLO İNŞASINI TAMAMLADIK

Bakan Uraloğlu, “Yollarımızı ‘ulaşımda aklın yolu’ dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam edeceğiz” dedi. Bunun için de internet alt yapısının çok önemli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Beş aşamada fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis etmeyi hedefledik. Birinci aşamada 520, ikinci aşamada 1452 ve şu an yapımı devam eden 1400 kilometrelik üçüncü aşama kapsamında da 310 kilometre olmak üzere toplam 2 bin 282 kilometre fiber optik kablo inşasını tamamladık. Şimdi sırada 1573 kilometre uzunluğundaki 4. aşama ve 1686 kilometre uzunluğundaki 5. aşamalar var. Onları da tamamladığımızda karayollarında inşasını bitirdiğimiz 2 bin 282 kilometre fiber optik kablo uzunluğunu 6 bin 631 kilometreye yükselteceğiz” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya uzanan Orta Koridorun kilit noktasında olan Türkiye’yi, uluslararası bir merkez hâline getirdiklerini belirtti. Türkiye’nin dünyaya entegre olduğu uluslararası karayolları koridorlarının ülkemizden geçen kısmının yaklaşık 13 bin km olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, bu yollara yenilerinin ekleneceğini bildirdi.

KALKINMA YOLU’NUN ÜLKEMİZDEKİ KARAYOLU AĞI GEÇİŞİ 1912 KM OLACAK

Bakan Uraloğlu, “Kalkınma Yolu Projesi hem ülkemiz hem de Irak Hükümeti yatırımlarıyla devam ediyor. Kalkınma Yolu’nun ülkemizdeki karayolu ağı geçişi bin 912 km olacak. Bu kapsamda Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 km’lik yeni otoyol yatırımımızı da planladık” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’yi yarınlara taşıyacak büyük karayolu projelerine hız kesmeden devam edileceğini belirterek, “12. Kalkınma Planımız doğrultusunda 2028 yılında bölünmüş yol ağımızı 31 bin 250 km ‘ye çıkarmayı hedefliyor, 2053 hedeflerimiz kapsamında ise 38 bin 60 km ‘ye yükseltmeyi planlıyoruz. Otoyollarımız özelinde de 2028 yılına kadar bin 9 km daha yeni otoyol yapmayı hedefliyoruz” dedi.

‘ANKARA-KIRIKKALE-DELİCE OTOYOLU PROJESİ’ İLE YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesi ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarılacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunu da azaltmış olacağız” diye konuştu.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLUNUN İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakan Uraloğlu, Antalya- Alanya Otoyolunun da ihalesinin gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu otoyolun özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılayacağını ve bölgedeki tarım sektörüne de hizmet edeceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu konuşmasında ayrıca, “İstanbul’dan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile başlayıp Sakarya/Akyazı’ya kadar ulaştırdığımız yüksek standartlı otoyol altyapımızı başkentimize kadar ulaştıracak Orta Anadolu Otoyolu Projesini de planlıyoruz. Denizli-Burdur-Antalya ve Çanakkale-Balıkesir Otoyollarımızı da hayata geçireceğiz” bilgisini de verdi.