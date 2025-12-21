TV8'de yayınlanan MasterChef'da bu akşam bir kez daha Altın Kupa rekabeti olacak. Şeflerin istediği tabağı başarıyla yapan bir yarışmacı, son kaptanlık oyununu kazanarak, gelecek hafta dağıtılmaya başlanacak altın önlük için yarışmaya devam edebilecek. Peki, 21 Aralık 2025 Pazar MasterChef'te Mavi Takımın kaptanı kim olacak? Mavi Takım kaptanı kimi Kırmızı Takım kaptanı seçecek?