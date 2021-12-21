Bugün okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. Sivas, Bitlis, Muş, Konya, Adana illerinde okullar yarın tatil olacak mı? İşte, 21 Aralık 2021 Salı il il kar tatili haberleri...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da dün beklenen kar yağışı etkisini göstermedi ve kar yağışına yönelik Meteoroloji'den yeni bir açıklama henüz gelmedi.

ADANA KAR TATİLİ

Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildi.

Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil olacağı açıklandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SİVAS KAR TATİLİ

Sivas’ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle İmranlı ilçesinin ardından Zara, Gürün ve Koyulhisar ilçelerinde de kısmı kar tatili haberleri geldi.

Sivas’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ağırlıkta İmranlı, Zara ve Gürün ilçelerine bağlı 234 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İmranlı ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Gürün ve Zara ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Merkez’e bağlı Beypınar köyü ve Koyulhisar ilçesi Aksu köyünde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ta önceki gün başlayan ve aralıklı olarak etkili olan kar yağışı nedeni ile İmranlı ilçesinde okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KONYA KAR TATİLİ

Konya'nın 9 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dünden beri Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Aralık 2021 Salı günü de 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Konya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerimizde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21.12.2021 Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarının 21 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

BİTLİS KAR TATİLİ

Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1,5 gün tatil edildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü öğleden sonra ve 21 Aralık 2021 Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

MUŞ KAR TATİLİ

Muş’ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık 2021 Salı günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Muş Alparslan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık Salı günü üniversitede eğitim-öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. İdari hizmetlerin devam edeceği kaydedilen açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

HAKKARİ KAR TATİLİ

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim yapan tüm ortaokullarda kar yağışı nedeniyle, eğitimi-öğretime bugün için bir gün ara verildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkilerken, Valilik kar yağışı neniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesine bağlı köylerde taşımalı eğitim veren tüm ortaokulların, bugün için bir gün tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada," Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."