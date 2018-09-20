SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BİM
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

21 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM 21 Eylül Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta Kumtel 3'lü ankastre set uygun fiyatıyla dikkatleri çekiyor. Ayrıca çok sayıda kişisel bakım aleti, ev tekstili ürünler de uygun fiyatlar raflarda olacak. İşte 21 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu

20.09.2018 - 17:55 | Güncelleme:

BİM aktüel ürünler kataloğunda 21 Eylül'de raflarda olacak indirimli ürünler yer alıyor. Bu hafta Kumtel 3'lü ankastre set uygun fiyatıyla dikkatleri çekerken, Philips ve Fakir marka kişisel bakım aletleri ve dikiş makinesi işe ütü uygun fiyatlarıyla oldukça ilgi toplayacağa benziyor. BİM 21 Eylül aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 21 EYLÜL CUMA

Kumtel Ankastre Set 3’lü 699 TL

Philips BT1209 Erkek Bakım Sakal Kesme 69,50 TL

Fakir Saç Maşası 75 TL

Fakir Saç Düzleştirici 75 TL

Erkek Deri Klasik Ayakkabı 39,90 TL

Fiyonklu Kaymaz Taban Babet 12,90 TL

Welsoft Kaymaz Taban Çocuk Terlik 9,90 TL

Gezer Tek Toka Erkek Terlik 7,95 TL

Piccolo Mondi Ses Fonksiyonlu Oyuncak Bebek 32,50 TL

Brother Dikiş Makinesi 550 TL

Tefal FV3951 Easygliss Buharlı Ütü 135 TL

Makaslı Dikiş Seti 8 Makaralı 4,90 TL

Polar Battaniye 9,50 TL

2’li Banyo Paspas Seti 29,90 TL

Erkek-Kadın Paspas 29,90 TL

Soft Figürlü Çocuk Bornoz 22,50 TL

Banyo Havlusu 12,50 TL

Yüz Havlusu 2’li 11,90 TL

Silikon Elyaf Yastık 9,95 TL

Ayak Havlusu 4,90 TL

Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 17,50 TL

Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 14,50 TL

Namet Dana Fermente Kangal Sucuk 500g 24,95 TL

Namet Kavurma 250g 16,95 TL

Ofçay Tiryakisine Demlik Poşet Siyah Çay 30x15g 13,95 TL

Balparmak Çiçek Balı 100g 26,90 TL

Sütaş Kaşar Peyniri 1000g 26,50 TL

Ancora Sürmix Bal-Fındık Karışımı 310g 7,95 TL

Yenigün Reçel 290g 3,75 TL

Ancora Sürmik Pekmez Çikolata Karışımı 310g 6,95 TL

Dr.Oetker Müsli 450g 9,95 TL

Üçel Tahin Helvası 830g 15,95 TL

Nesquik Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 1 Kg 12,95 TL

Nestle Çilekli Tahıl Gevreği 250g 7,95 TL

Ozmo Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 325g 3,95 TL

Pınar Yarım Yağlı Süt 500ml 1,70 TL

Piccolo Mondi Oturma Odam ve Mutfağım 29,90 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Bateri Seti 24,90 TL

3’lü Oyuncak Traktör Seti 18,90 TL

Boyamalı Maket Oyun Evi 24,90 TL

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X