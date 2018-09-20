BİM aktüel ürünler kataloğunda 21 Eylül'de raflarda olacak indirimli ürünler yer alıyor. Bu hafta Kumtel 3'lü ankastre set uygun fiyatıyla dikkatleri çekerken, Philips ve Fakir marka kişisel bakım aletleri ve dikiş makinesi işe ütü uygun fiyatlarıyla oldukça ilgi toplayacağa benziyor. BİM 21 Eylül aktüel ürünler kataloğu haberimizde...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 21 EYLÜL CUMA
Kumtel Ankastre Set 3’lü 699 TL
Philips BT1209 Erkek Bakım Sakal Kesme 69,50 TL
Fakir Saç Maşası 75 TL
Fakir Saç Düzleştirici 75 TL
Erkek Deri Klasik Ayakkabı 39,90 TL
Fiyonklu Kaymaz Taban Babet 12,90 TL
Welsoft Kaymaz Taban Çocuk Terlik 9,90 TL
Gezer Tek Toka Erkek Terlik 7,95 TL
Piccolo Mondi Ses Fonksiyonlu Oyuncak Bebek 32,50 TL
Brother Dikiş Makinesi 550 TL
Tefal FV3951 Easygliss Buharlı Ütü 135 TL
Makaslı Dikiş Seti 8 Makaralı 4,90 TL
Polar Battaniye 9,50 TL
2’li Banyo Paspas Seti 29,90 TL
Erkek-Kadın Paspas 29,90 TL
Soft Figürlü Çocuk Bornoz 22,50 TL
Banyo Havlusu 12,50 TL
Yüz Havlusu 2’li 11,90 TL
Silikon Elyaf Yastık 9,95 TL
Ayak Havlusu 4,90 TL
Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 17,50 TL
Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 14,50 TL
Namet Dana Fermente Kangal Sucuk 500g 24,95 TL
Namet Kavurma 250g 16,95 TL
Ofçay Tiryakisine Demlik Poşet Siyah Çay 30x15g 13,95 TL
Balparmak Çiçek Balı 100g 26,90 TL
Sütaş Kaşar Peyniri 1000g 26,50 TL
Ancora Sürmix Bal-Fındık Karışımı 310g 7,95 TL
Yenigün Reçel 290g 3,75 TL
Ancora Sürmik Pekmez Çikolata Karışımı 310g 6,95 TL
Dr.Oetker Müsli 450g 9,95 TL
Üçel Tahin Helvası 830g 15,95 TL
Nesquik Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 1 Kg 12,95 TL
Nestle Çilekli Tahıl Gevreği 250g 7,95 TL
Ozmo Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 325g 3,95 TL
Pınar Yarım Yağlı Süt 500ml 1,70 TL
Piccolo Mondi Oturma Odam ve Mutfağım 29,90 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Bateri Seti 24,90 TL
3’lü Oyuncak Traktör Seti 18,90 TL
Boyamalı Maket Oyun Evi 24,90 TL
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