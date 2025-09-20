21 EYLÜL NE GÜNÜ?

Dünya Barış Günü

Dünya Alzheimer Günü

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR?

Dünya Barış Günü ya da diğer adıyla Uluslararası Barış Günü her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan ve dünya ülkeleri için barışın önemini vurgulayan uluslararası bir bayram.

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ NEDİR?

Dünya Alzheimer Günü, her yıl 21 Eylül tarihinde Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için kutlanan bir özel gündür.