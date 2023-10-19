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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş depremlerinde 21 kişinin öldüğü apartmanın firari ortağı yakalandı - Güncel haberler

        Adıyaman'da 21 kişinin öldüğü apartmanın firari ortağı yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı'nın apartmanın firari yapı ortağı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:23 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:51
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        21 kişinin öldüğü apartmanın firari ortağı yakalandı
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        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

        AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Zümrüt Apartmanı'nın firari yapı ortağı Bilal Karakuş, Aksaray'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen Karakuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Adıyaman Haberleri
        #Deprem
        #Zümrüt Apartmanı
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