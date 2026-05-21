        Haberler Bilgi Gündem 21 Mayıs bugün okullar tatil mi? 21 Mayıs Perşembe Tokat, Amasya, Malatya’da okullar tatil mi oldu? Valilik duyurdu!

        Bugün okullar tatil mi? 21 Mayıs bugün Tokat, Amasya, Malatya’da okullar tatil mi oldu?

        Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası gözler "21 Mayıs Perşembe okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. Öğrenciler ve veliler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ederken, Tokat ve Amasya'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Peki, 21 Mayıs bugün okullar tatil mi? 21 Mayıs Perşembe okullar var mı, ders işlenecek mi? İşte Valilik açıklamaları ile 21 Mayıs okul tatili olan iller ve ilçeler...

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 00:31 Güncelleme:
        Malatya’da yaşanan depremin ardından kentte kısa süreli panik yaşanırken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler “Malatya’da okullar tatil oldu mu, bugün okul var mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan Tokat ve Amasya’da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitim öğretime ara verilmesi gündeme geldi. 21 Mayıs Perşembe günü için valiliklerden peş peşe açıklamalar gelirken, özellikle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için alınan kararlar kamuoyunun odağına yerleşti. İşte Malatya, Tokat, Amasya ve diğer illerde okulların tatil durumuna ilişkin son gelişmeler…

        21 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

        21 Mayıs Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. 19 Mayıs resmi tatilinin ardından eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği merak edilirken, bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerden peş peşe tatil açıklamaları geldi. Özellikle Tokat ve Amasya’da bazı ilçelerde eğitime ara verilmesi sonrası gözler diğer illerden gelecek son dakika duyurularına çevrildi.

        MALATYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.00’de kaydedilen depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

        21 MAYIS MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla 20 Mayıs Çarşamba günü eğitimi bir günlük ara verildi. 21 Mayıs için açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.

        21 MAYIS TOKAT TURHAL'DA EĞİTİME ARA

        Tokat Valiliği, Yeşilırmak ve besleyen derelerde taşkın riskine karşı Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son günlerde bölgemiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle, Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar meydana gelmiştir. Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda bölgemizdeki yağışların devam etmesi ve 19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak’taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        İtiraf eski eşten geldi
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
