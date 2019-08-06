Aksiyon sinemalarının usta oyuncularından Nicolas Cage'in başrolde oynadığı 211 filmi 6 Ağustos 2019 Salı akşamı Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşacak. Filmi izlemek isteyenler 211 filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladılar. Peki 211 filminin konusu nedir? 211 filminin oyuncuları kimlerdir? İşte yanıtı...

211 FİLMİNİN KONUSU

İsmini Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211’den alan aksiyon filmi, polis teşkilatı tarihindeki en uzun ve en kanlı gerçek hikayelerden birini esin kaynağı olarak alıyor. Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı erkeklerden oluşan korkusuz bir hırsız çetesinin giriştiği cüretkar bir banka soygununun ortasında kalır. Duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasız olan ikili nasıl hayatta kalacaktır?

211 FİLMİ OYUNCULARI

Nicolas Cage - Mike Chandler

Dwayne Cameron - Steve MacAvoy

Sophie Skelton - Lisa MacAvoy

Alexandra Dinu - Interpol Agent Rossi

Michael Rainey Jr. - Kenny Ralston

Shari Watson - Shawnee Ralston

Ori Pfeffer - Tre

Sean James - Rob

Weston Cage - Luke

Michael Bellisario - Hyde

Cory Hardrict - Officer Hanson

Jonathan Yunger - Officer Delaney

Sapir Azulay - Officer Jacobs

Mark Basnight - Police Chief

Atanas Srebrev - Captain Horst

Aaron Cohen - Lieutenant

Jason Francis - Police Pilot

Velizar Binev - Randal

Evgeniya Marinkova - Eleanor

Laura Giosh Markova - Judith

Amanda Cerny - Sarah

Petar Mitev - Clerk

Manal El Feutiry - Cute Waitress.

George Zlatarev - Lt. Col. Moss

Bashar Rahal - Major Rahimi

Nadejda Ivanova - Natalia Bushkova

Andrew Keelaghan - Ronald Donovan

Raymond Steers - Mandell

Derek Horse - Floyd

Fedi Bashur - Brian

Nick Donadio - Treadwell

Aleksander Karastoyanov - Scott

Jamieson Urquhart - Jeff

Velislav Pavlov - Fisk

211 filmi 06 Ağustos 2019 Salı akşamı saat 21.45'te Kanal D ekranlarında olacak.