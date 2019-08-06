Aksiyon sinemalarının usta oyuncularından Nicolas Cage'in başrolde oynadığı 211 filmi 6 Ağustos 2019 Salı akşamı Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşacak. Filmi izlemek isteyenler 211 filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladılar. Peki 211 filminin konusu nedir? 211 filminin oyuncuları kimlerdir? İşte yanıtı...
211 FİLMİNİN KONUSU
İsmini Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211’den alan aksiyon filmi, polis teşkilatı tarihindeki en uzun ve en kanlı gerçek hikayelerden birini esin kaynağı olarak alıyor. Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı erkeklerden oluşan korkusuz bir hırsız çetesinin giriştiği cüretkar bir banka soygununun ortasında kalır. Duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasız olan ikili nasıl hayatta kalacaktır?
211 FİLMİ OYUNCULARI
- Nicolas Cage - Mike Chandler
- Dwayne Cameron - Steve MacAvoy
- Sophie Skelton - Lisa MacAvoy
- Alexandra Dinu - Interpol Agent Rossi
- Michael Rainey Jr. - Kenny Ralston
- Shari Watson - Shawnee Ralston
- Ori Pfeffer - Tre
- Sean James - Rob
- Weston Cage - Luke
- Michael Bellisario - Hyde
- Cory Hardrict - Officer Hanson
- Jonathan Yunger - Officer Delaney
- Sapir Azulay - Officer Jacobs
- Mark Basnight - Police Chief
- Atanas Srebrev - Captain Horst
- Aaron Cohen - Lieutenant
- Jason Francis - Police Pilot
- Velizar Binev - Randal
- Evgeniya Marinkova - Eleanor
- Laura Giosh Markova - Judith
- Amanda Cerny - Sarah
- Petar Mitev - Clerk
- Manal El Feutiry - Cute Waitress.
- George Zlatarev - Lt. Col. Moss
- Bashar Rahal - Major Rahimi
- Nadejda Ivanova - Natalia Bushkova
- Andrew Keelaghan - Ronald Donovan
- Raymond Steers - Mandell
- Derek Horse - Floyd
- Fedi Bashur - Brian
- Nick Donadio - Treadwell
- Aleksander Karastoyanov - Scott
- Jamieson Urquhart - Jeff
- Velislav Pavlov - Fisk
211 filmi 06 Ağustos 2019 Salı akşamı saat 21.45'te Kanal D ekranlarında olacak.
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