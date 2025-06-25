212 NexT'ten Fransız girişim EverDye’a yatırım

Dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT, son yatırımını biyobazlı pigmentler ve oda sıcaklığında boyama teknolojileri geliştiren Fransa merkezli girişim EverDye’a yaptı. Girişimin 15 milyon Euro yatırım aldığı Seri A yatırım turuna 212 NexT’in yanı sıra Fransa'nın önde gelen girişim sermayesi fonlarından Daphni ve Crédit Mutuel Grubu'nun sermaye kolu olan Crédit Mutuel Innovation liderlik etti.

Yatırım turunda ayrıca European Innovation Council (EIC), Ring Capital ve mevcut yatırımcılar Asterion Ventures, Maki.vc da yer aldı.

EverDye, bu yatırımla pilot ölçekte kanıtladığı teknolojisini endüstriyel seviyeye taşımayı, üretim kapasitesini artırmayı ve ön anlaşmalar yaptığı global tekstil markalarıyla daha geniş çaplı iş birliklerine imza atmayı hedefliyor.

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Girişim ayrıca, önümüzdeki üç yıl içinde ekibini önemli ölçüde büyüterek Avrupa’nın en yenilikçi sürdürülebilir tekstil çözümleri sağlayıcılarından biri olmayı amaçlıyor.

Fransız girişim EverDye, tekstil sektöründe kimyasal ve enerji tüketimini görünür biçimde azaltarak, mevcut endüstriyel altyapılarla uyumlu çözümler geliştiriyor. EverDye, çevre dostu kimyasal çözümlerle geliştirilmiş yenilikçi malzeme teknolojileri üretiyor ve bu iki alanın buluştuğu noktada faaliyet gösteriyor.