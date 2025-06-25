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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 212 NexT'ten Fransız girişim EverDye’a yatırım - Girişimcilik Haberleri

        212 NexT'ten Fransız girişim EverDye’a yatırım

        Teknoloji fonu 212 NexT, biyobazlı pigmentler ve oda sıcaklığında boyama teknolojileri geliştiren Fransız girişim EverDye'a yatırım yaptı. Girişimin 15 milyon Euro yatırım aldığı Seri A yatırım turuna 212 NexT'in yanı sıra Fransa'nın önde gelen girişim sermayesi fonlarından Daphni ve Crédit Mutuel Grubu'nun sermaye kolu olan Crédit Mutuel Innovation liderlik etti. Ayrıca European Innovation Council (EIC), Ring Capital ve mevcut yatırımcılar Asterion Ventures, Maki.vc bu turda yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:41
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        212 NexT'ten Fransız girişime yatırım
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        Dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT, son yatırımını biyobazlı pigmentler ve oda sıcaklığında boyama teknolojileri geliştiren Fransa merkezli girişim EverDye’a yaptı. Girişimin 15 milyon Euro yatırım aldığı Seri A yatırım turuna 212 NexT’in yanı sıra Fransa'nın önde gelen girişim sermayesi fonlarından Daphni ve Crédit Mutuel Grubu'nun sermaye kolu olan Crédit Mutuel Innovation liderlik etti.

        Yatırım turunda ayrıca European Innovation Council (EIC), Ring Capital ve mevcut yatırımcılar Asterion Ventures, Maki.vc da yer aldı.

        EverDye, bu yatırımla pilot ölçekte kanıtladığı teknolojisini endüstriyel seviyeye taşımayı, üretim kapasitesini artırmayı ve ön anlaşmalar yaptığı global tekstil markalarıyla daha geniş çaplı iş birliklerine imza atmayı hedefliyor.

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        Girişim ayrıca, önümüzdeki üç yıl içinde ekibini önemli ölçüde büyüterek Avrupa’nın en yenilikçi sürdürülebilir tekstil çözümleri sağlayıcılarından biri olmayı amaçlıyor.

        Fransız girişim EverDye, tekstil sektöründe kimyasal ve enerji tüketimini görünür biçimde azaltarak, mevcut endüstriyel altyapılarla uyumlu çözümler geliştiriyor. EverDye, çevre dostu kimyasal çözümlerle geliştirilmiş yenilikçi malzeme teknolojileri üretiyor ve bu iki alanın buluştuğu noktada faaliyet gösteriyor.

        'İKLİM POZİTİF ETKİ YARATAN TEKNOLOJİLERE ODAKLANIYORUZ'

        Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yaklaşan regülasyonlarla birlikte, tekstil ve kozmetik sektörlerinde, düşük karbon ayak izine sahip üretim yöntemlerine geçişin hızlanmasının beklendiğini belirten 212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız, "EverDye, tekstil sektörünün çözülmeyi bekleyen en köklü çevresel sorunlarına yüksek teknolojiyle yaklaşan, ölçeklenebilir ve endüstriye entegre edilebilir bir çözüm sunuyor. Enerji ve su kullanımını anlamlı biçimde azaltırken üreticilere maliyet avantajı sağlaması, teknolojinin yalnızca sürdürülebilir değil aynı zamanda ekonomik olarak da cazip olduğunu gösteren bir girişim. 212 NexT olarak, iklim pozitif etki yaratan malzeme ve süreç teknolojilerine odaklanıyoruz" dedi.

        2021 yılında faaliyete geçtiklerini ve 2024’ten bu yana üstlendikleri yenilikçi teknolojiyle tekstil endüstrisinin çevresel etkisini radikal biçimde azaltmayı hedeflediklerini belirten EverDye CEO’su Philippe Berlan ise konuya ilişkin olarak, "Boyama süreçleri, tekstil sektörünün sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısını oluşturuyor. EverDye olarak bu etkiyi üçte bir sürede, çok daha düşük enerjiyle ve çevre dostu içeriklerle azaltabilecek bir çözüm geliştirdik. Çözümümüz sadece çevre dostu değil; aynı zamanda üreticiler için operasyonel maliyetleri de ciddi ölçüde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

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