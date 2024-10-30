212 NexT’in ilk yatırımı ExoMatter’a yaptı

212’nin ileri malzeme teknolojilerine yatırım yapmak üzere hayata geçirdiği derin teknoloji fonu 212 NexT, ilk yatırımını Almanya merkezli ExoMatter’a yaptı.

Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerini birkaç haftaya indirebilen bir platform olan ExoMatter, 212 NexT’in eş lider yatırımcı olarak katıldığı yatırım turunda toplam 1.7 milyon Euro yatırım aldı.

Yatırım turuna 212 NexT’in yanı sıra Vanagon Ventures, Bayern Kapital, ZAKA VC, Bloomhaus Ventures ve melek yatırımcılar katıldı.

ExoMatter aldığı yatırımla, halihazırda çalıştığı Airbus ve BSH gibi önde gelen müşteri portföyünü geliştirmeyi, ekibini büyütmeyi, uzun vadede ise Avrupa'nın en güçlü malzeme bilişimi platformu olmayı hedefliyor.