22 isim AK Parti’ye katıldı

Ankara'daki Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programının ardından AK Parti'ye katılan siyasetçilere rozetleri takıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi'ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti'miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Ramazanın bereketi ile birlikte geldiğini belirterek Yeniden Refah Partisi ile son seçime Cumhur İttifakı çatısı altında girdiklerini hatırlattı. Özcan partiye katılımları işaret ederek "İnşallah hep beraber kol kola AK Parti saflarında mücadele edeceğiz" dedi.

REKLAM AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta partilerine katılanlara "hoş geldiniz" diyerek, seçimde görev yapacaklara her bir oyun çok önemli olduğunu ve buna göre çalışılması gerektiğini hatırlattı. AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da seçim döneminde ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini kaydetti. Cumhur İttifakı'nda hiçbir çıkar hesabının olmadığını belirten Oktay, "Bugün Yeniden Refahlı kardeşlerimiz aynı ilkeli duruşu gösterip il, ilçe ve genel merkezdeki teşkilatlarda çıkarlar değil, Türkiye'nin çıkarı bazında her türlü birlik, beraberlik ve dayanışmanın ilkeler bazında olması gerektiğine inanarak bu gün aramızdalar. İnşallah yine birlikte kol kola yürüyeceğiz." dedi.