Reyting yarışlarında mücadele devam ediyor. Dün akşam ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı, Gaddar gibi diziler vardı. Her yapım, reyting listelerinde başa oturabilmek için yarıştı. Peki, dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...