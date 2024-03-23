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        Haberler Televizyon 22 Mart AB ve total reyting sonuçları ile dün kim birinci oldu Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Survivor, Gaddar

        Reyting sonuçları açıklanıyor!

        Cuma günü ekranda birçok yapım seyirci ile buluştu. Gündüz ve akşam kuşağında olmak üzere yarışma, program ve diziler reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Dün Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Survivor gibi yapımların yeni bölümleri vardı. Peki, 22 Mart Cuma gün reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 08:40 Güncelleme: 23.03.2024 - 08:40
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        Reyting yarışlarında mücadele devam ediyor. Dün akşam ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı, Gaddar gibi diziler vardı. Her yapım, reyting listelerinde başa oturabilmek için yarıştı. Peki, dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

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        22 MART CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reytingler geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        22 MART CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

        Reytingler geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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