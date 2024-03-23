Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 23 Mart 2024 Cumartesi bugün hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

        Meteoroloji duyurdu: 23 Mart bugün hava nasıl olacak?

        Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 23 Mart Cumartesi bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 00:43 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 23 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

        2

        23 MART CUMARTESİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da hava parçalı bulutlu; güneş zaman zaman kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 2 ile 11 derece arasında değişecek.

        Ankara ise parçalı bulutlu ancak çok soğuk bir gün geçirecek. Başkent'te sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek.

        Ilıman bir havaya sahip olan İzmir'de sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonunda İzmir halkı parçalı bulutlu havanın ardındaki güneşin tadını çıkarabilecek.

        3

        23 MART CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de aynı anda farklı mevsimler yaşanacak. Marmara, Ege ve Akdeniz'in bir kısmı güneşli bir Cumartesi yaşayacak.

        Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da yağmurlar devam ediyor. Ancak kalan bölgelerde hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Moskova'da silahlı saldırı
        Moskova'da silahlı saldırı
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Sanık iddiaları reddetti
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Sanık iddiaları reddetti
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası