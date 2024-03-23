Meteoroloji duyurdu: 23 Mart bugün hava nasıl olacak?
Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 23 Mart Cumartesi bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...
Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 23 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
23 MART CUMARTESİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da hava parçalı bulutlu; güneş zaman zaman kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 2 ile 11 derece arasında değişecek.
Ankara ise parçalı bulutlu ancak çok soğuk bir gün geçirecek. Başkent'te sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek.
Ilıman bir havaya sahip olan İzmir'de sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonunda İzmir halkı parçalı bulutlu havanın ardındaki güneşin tadını çıkarabilecek.
23 MART CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye'de aynı anda farklı mevsimler yaşanacak. Marmara, Ege ve Akdeniz'in bir kısmı güneşli bir Cumartesi yaşayacak.
Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da yağmurlar devam ediyor. Ancak kalan bölgelerde hem sıcaklıklar düşecek hem de kar yağışı olacak.