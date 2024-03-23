23 MART CUMARTESİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava parçalı bulutlu; güneş zaman zaman kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 2 ile 11 derece arasında değişecek.

Ankara ise parçalı bulutlu ancak çok soğuk bir gün geçirecek. Başkent'te sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek.

Ilıman bir havaya sahip olan İzmir'de sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonunda İzmir halkı parçalı bulutlu havanın ardındaki güneşin tadını çıkarabilecek.