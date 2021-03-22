TCMB Başkanı Dolar ve Euron kurunu hareketlendirdi. Ekonomi dünyasının gözleri Dolar ve Euro kuruna çevrildi. Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar kuru ve Euro kuru merak ediliyor. 22 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 22 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun atanması üzerine piyasalarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Dün gece düşük hacimli piyasada dolar/TL 8.47, Euro/TL ise 10.05'e kadar yükseldi.

Dolar/TL bu sabah ise önce 7.70'in altını gördü ardından yeniden 7.95'in üzerine tırmandı. Öğleden sonra ise 7.85'e çekildi. Benzer bir şekilde 9.20'nin altını gören Euro/TL ise önce 9.50'nin üzerine tırmandı. Sonra 9.39'a geriledi.

EURO KAÇ TL OLDU?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.