Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 22 Mayıs Perşembe bugün metro ve metrobüsler çalışıyor mu, seferler devam ediyor mu, metro ve metrobüsler açık mı, hizmet veriyor mu?

        22 Mayıs Perşembe bugün metro ve metrobüsler çalışıyor mu?

        İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Bu karar üzerine İETT otobüslerinin de dolmasıyla bugün İstanbul ulaşımında yoğunluk yaşandı. Bu nedenle gün içerisinde toplu taşıma araçları kullanacak vatandaşlar, "Bugün metro ve metrobüsler çalışıyor mu?" diye soruyor. İşte, 22 Mayıs 2025 Perşembe metro ve metrobüs çalışma saatlerinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 10:49 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İBB'den 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları ve İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 22 Mayıs bugün kontak kapattı. 3 bin 41 otobüsün seferlerinin durmasının ardından şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşandı. Peki, metro ve metrobüslerde son durum nedir? 22 Mayıs 2025 bugün metro ve metrobüsler çalışıyor mu? İşte, son durum...

        2

        ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI!

        İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine duraklarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluştu.

        Daha sonra edinilen bilgiye göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile özel halk otobüsleri arasında anlaşma sağlandı. Özel halk otobüsü seferlerinin devam edeceği açıklandı.

        3

        22 MAYIS 2025 PERŞEMBE BUGÜN METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

        Metrobüs seferleri normal işleyişinde sürüyor. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması, metrobüs seferlerini etkilemedi.

        4

        22 MAYIS 2025 PERŞEMBE BUGÜN METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

        22 Mayıs bugün metrolar da normal seyrinde hizmet vermeye devam ediyor. Metrolar da aynı şekilde metrobüsler gibi kontak kapatma kararından etkilenmedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor
        TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı