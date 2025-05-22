22 Mayıs Perşembe bugün metro ve metrobüsler çalışıyor mu?
İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Bu karar üzerine İETT otobüslerinin de dolmasıyla bugün İstanbul ulaşımında yoğunluk yaşandı. Bu nedenle gün içerisinde toplu taşıma araçları kullanacak vatandaşlar, "Bugün metro ve metrobüsler çalışıyor mu?" diye soruyor. İşte, 22 Mayıs 2025 Perşembe metro ve metrobüs çalışma saatlerinde son durum...
İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İBB'den 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları ve İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 22 Mayıs bugün kontak kapattı. 3 bin 41 otobüsün seferlerinin durmasının ardından şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşandı. Peki, metro ve metrobüslerde son durum nedir? 22 Mayıs 2025 bugün metro ve metrobüsler çalışıyor mu? İşte, son durum...
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI!
İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine duraklarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluştu.
Daha sonra edinilen bilgiye göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile özel halk otobüsleri arasında anlaşma sağlandı. Özel halk otobüsü seferlerinin devam edeceği açıklandı.
22 MAYIS 2025 PERŞEMBE BUGÜN METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?
Metrobüs seferleri normal işleyişinde sürüyor. Özel halk otobüslerinin kontak kapatması, metrobüs seferlerini etkilemedi.