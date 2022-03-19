"GEZDİĞİM HİÇ BİR ÜLKEDE SOKAK HAYVANLARININ BÖYLE KORUNDUĞUNU GÖRMEDİM"

Candelaria, 2015'te Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Bizim için Türkiye'ye gitmek çok önemliydi, çok dikkatimizi çekiyordu ve ziyaret etmediğimiz tek kıta Avrupa'ydı. Harika insanlarla karşılaştık" diye konuştu. Herman ise Türkiye seyahatlerine ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir limandan arabayı almak için sigortamız olması gerekiyordu. Bir sigorta acentesi bulduk. Acentenin sahibi olan kadın bizim gezgin olduğumuzu öğrendiğinde, sayfasında bizim fotoğrafımızı paylaşmak için izin istedi. Paylaşımı yaptı ve ardından onu bir çift aradı, İstanbul'da bize evlerini verdiler, onlar anne-babasının evine gittiler. İstanbul’da bir video çekip paylaştılar ve ondan sonra Türkiye’nin birçok yanından davet almaya başladık.