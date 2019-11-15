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HaberlerGirişimcilik2200 yerli girişimci Estonya'dan e-oturum aldı

'E-oturum'da 162 ülke içinde 12 sıradayız

Estonya'nın, girişimcilere ülkelerinden ayrılmadan bir Avrupa şirketi kurmak için çözüm sunma amacıyla e-residency (e-oturum) programından, bugüne kadar 2 bin 200 Türk girişimcinin faydalandığı ortaya çıktı. Öyle ki, 2014 yılından bu yana 162 ülkeden 62 binin kişinin Estonya'dan e-oturum aldığı belirtilirken, bu vasıtayla kurulan şirketlerin toplam sayısı ise 10 bin 100 olarak açıklanıyor. E-oturum vasıtası ile kurulan Türk şirketlerinin sayısı 550'yi bulmuş durumda. Program yetkililerinin verdiği bilgiye göre ise, Türkiye Estonya'nın e-oturum nüfusu olarak 12'inci sırada yer alırken, kurulan şirket sayısı olarak da 4'üncü sırada bulunuyor

Estonya e-Oturum

Yaklaşık 5 yıldır Avrupa Birliği (AB) çapında iş yapmak isteyen girişimcilere, ülkelerinden ayrılmadan bir Avrupa şirketi kurmak için e-residency (e-oturum) adı verilen bir program sunan Estonya, programa dair istatistikler paylaştı.

Yapılan açıklamada, 2 bin 200’ü aşkın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e-residency aldığı belirtilirken, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişmesi sonucunda bu rakamın gelecek yıllarda daha da büyümesinin hedeflendiği kaydedildi.

Programın hayata geçirildiği Aralık 2014 tarihinden bu yana 162 ülkede yer aldığı bildirilirken, bugüne kadar tüm dünyadan 62 binin üzerinde kişinin Estonya’dan e-oturum aldığı, 10 bin 100’ün üzerinde şirketin e-oturum aracılığı ile kurulduğu bilgisi verildi.

TÜRKİYE NÜFUSTA 12 ŞİRKET SAYISINDA 4'ÜNCÜ SIRADA

Türkiye'den e-oturum yoluyla kurulan şirketlerin sayısı ise 550 olarak açıklandı. Öte yandan, Türkiye'nin e-oturum nüfusu olarak 12'inci sırada yer aldığı ve kurulan şirket sayısı olarak da 4'üncü sırada bulunduğu belirtildi.

Estonya'dan e-oturum alan Türk girişimcilerin faaliyet gösterdiği alanlar hakkında da bilgiler paylaşılırken, bu sektörler arasında öne çıkanların pazarlama, tasarım, danışmanlık ve bilişim olduğu kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Estonya'nın e-residency (e-oturum) programı ile girişimcilerin Türkiye'den çalışırken küresel bir AB şirketi kurabilmelerinin önü açılıyor ve resmi dijital kimlik elde etme hakkı elde ediliyor.

'ORTAK PAZARA ERİŞİMLERİNİ SAĞLIYORUZ'

E-oturum programı kapsamında kurulan şirketlerin, "adresten bağımsız güvenilir AB şirketi" statüsüne sahip olduğu açıklanırken, bu şirketlerin dünyanın herhangi bir yerinden yönetilebildiği açıklanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan e-oturum programının halkla ilişkiler yöneticisi Katrin Vaga, "Türkiye'nin startup ortamı ise dünyanın en etkili topluluklarından biri. Türkiye'deki girişimcilerin de bizim gibi Avrupa iş dünyasına ve dijital ortak pazara erişebilmesi gerektiğini düşünüyor, e-residency programıyla bunu gerçekleştirecek işbirlikleri kuruyoruz" dedi.

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