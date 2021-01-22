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23- 24 Ocak sucular açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında su bayileri açık olacak mı?

23-24 Ocak sucular açık mı? sorunun cevabı merak ediliyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarında su bayilerinin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, Hafta sonu sucular açık mı? 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağında su bayileri açık olacak mı?

23- 24 Ocak sucular açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında su bayileri açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları kapsamında bazı işletmelerin çalışma saatleri kısıtladı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı süresi boyunca su bayilerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Hafta sonu sucular açık mı? 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağında su bayileri açık olacak mı?

HAFTA SONU SUCULAR AÇIK MI, SU SİPARİŞİ VERİLEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek.

23-24 Ocak 2020 tarihlerinde marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Bu durumda, 23-24 Ocak'ta 10.00-17.00 saatleri arasında su siparişi de verilebilecek.

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