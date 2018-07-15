Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak, daha iyi şartlarda, güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yeni dönemde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca yürütülecek çalışmaların en önemlilerinden birini kamuda istihdam hakkı oluşturdu.
Bu kapsamda 2011'e kadar yalnızca terörle mücadeleyle sınırlı olan ve aileden bir kişiye verilen kamuda istihdam hakkı 2012'de ikiye çıkarıldı. 2013'te ise vazife ve harp malullerinden hayatını kaybedenlerin iki yakınına, yaralananların bir yakınına istihdam hakkı tanındı.
Bu süreçte Türkiye'de ilk defa "sivil terör mağdurları" da mevzuatta tanımlandı. Bingöl'de 2011'de canlı bombanın üzerine atlayarak büyük bir faciayı önleyen ve bu esnada yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Hatice Belgin'in ardından gündeme getirilen düzenlemede, terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen sivillerin yakınlarının istihdam hakkından yararlanması sağlandı ve sosyal haklarında çeşitli iyileştirmeler hayata geçirildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile gazilerin de şehit yakınları ve gazilere sağlanan bu haklardan yararlanması sağlandı.
BUGÜNE KADAR 39 BİN 552 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2002 yılına kadar istihdam hakkından yararlanan kişi sayısı 6 bin 315 kişi iken, AK Parti hükümetleri döneminde atılan adımlarla geçmişten bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 39 bin 552'ye ulaştı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen yasal düzenlemelerin hız kazandığı 2014-2018 yıllarında 23 bin 58 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam hakkından yararlandı.
TOPLU ULAŞIMA 440 MİLYON LİRALIK "ÜCRETSİZ SEYAHAT" DESTEĞİ
Öte yandan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sosyal haklarında da birçok önemli çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, yılda iki kez olan şehit gazi atama süre kısıtlaması kaldırıldı, gazilerin istihdamındaki 45 yaş sınırı uygulamasına da son verildi.
Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşların da yararlandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında toplu ulaşım hizmeti sunan işletmecilere son üç yılda 440 milyon lira gelir desteği ödemesi yapıldı.
Kamu idarelerince, öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanan şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesi de mart ayında Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlandı.
Şehitlerin anne ve babalarına maaş bağlanırken aranan "muhtaçlık" şartının kaldırılması, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına ücretsiz seyahat hakkı verilmesi, gazilerin ortez ve protez bedellerinin karşılanması, ÖTV muafiyeti getirilmesi, faizsiz konut kredisi, psikososyal destek gibi çalışmalar da AK Parti hükümetleri döneminde uygulamaya konuldu.
Şehit ailelerinin sosyal uyum ve toplumsal hayata adaptasyonlarını güçlendirmek amacıyla da Türkiye geneli ve uluslararası geziler düzenlendi.
Ayrıca şehitliklerin şehit mezarlarının ve şehitliklerin yapım, bakım ve onarımları için geçen yıl sonu itibarıyla 20 milyon liranın üzerinde kaynak aktarımında bulunuldu.
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