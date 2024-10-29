Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası 23 Elazığ FK: 0 - Konyaspor: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        23 Elazığ FK: 0 - Konyaspor: 4 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Konyaspor, deplasmanda 23 Elazığ FK'yı 4-0 yenerek tur atladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:11 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, 4 golle 4. turda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda deplasmanda 23 Elazığ FK'yı 4-0 yenerek tur atladı.

        Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 73'te Melih Bostan, 61'de Adem Eren ve 66. dakikada Karahan Yasir attı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Melih'in aşırtma şutu üstten auta çıktı.

        9. dakikada gelişen Konyaspor atağında Oğulcan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutu az fakla auta gitti.

        17. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında M. Tunahan Taşçı'nın yerden pasına altıpasta Melih vurdu ancak top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

        25. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Melih Bostan düzgün vurdu ve direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

        REKLAM

        28. dakikada gelişen 23 Elazığ FK atağında Görkem Can'ın pasında Kubilay sağ çaprazdan sert vurdu top yan ağlarda kaldı.

        40. dakikada ani gelişen 23 Elazığ FK atağında topla ceza sahasına giren Güney'in sol çaprazdan şutunu kaleci Deniz kornere tokatladı.

        57. dakikada sağ kanattan köşe yönlerine yakın noktadan Güney'in direkt kaleye gönderdiği şut az farkla yan ağlarda kaldı.

        61. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahası içinde kafayı vuran Adem Eren farkı 2'ye çıkardı. 0-2

        66. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Konyasporlu futbolcu yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Karahan Yasir fileleri havalandırdı. 0-3

        73. dakikada takım arkadaşıyla duvar pası yapan Melih Bostan düzgün bir vuruşla kendisinin 2. takımının 4. golünü attı. 0-4

        Karşılaşma Konyaspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: Elazığ Atatürk

        Hakemler: Yiğit Arslan, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

        23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci (Arda Mert Yağız dk. 75), Görkem Can Güner (Ahmet Yağız Gençtürk dk. 83), Güney Sağır, Berke Gürbüz (Muhammed Hamza Çelik dk. 83), Fatih Onay, İlyas Kahraman (Güray Fırat dk. 36), Hüseyin Akın Aydın, Sezer Kahraman, Kubilay Eren Şahin (Eren Taştan dk. 75), Haktan Yüce

        REKLAM

        Yedekler: Ömer Taha Özer, Ulaş Yılmaz, Abdullah Şengüler, Yavuz Durmaz, Ali Kahveci

        Teknik Sorumlu: Avni Okumuş

        Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Karahan Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşçı (Louka Daniel Pırıp Andreasen dk. 46), Ufuk Akyol (Efe Seçil dk. 75), Mehmet Umut Nayir (Melih İbrahimoğlu dk. 46), Hamidou Keyta, Filip Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Muzaffer Utku Eriş, Adem Eren Kabak (Ahmet Tırpancı dk. 79), Melih Bostan

        Yedekler: Yavuz Akgün, Adil Demirbağ, Gulherme Haubert Sitya

        Teknik Sorumlu: Cem Bağcı

        Goller: Melih (dk. 25 ve 73), Adem Eren (dk. 61), Karahan Yasir (dk. 66) (Konyaspor)

        Sarı kartlar: Sezer, Fatih, Haktan (23 Elazığ FK), Oğulcan (Konyaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde