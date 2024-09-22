23 Eylül ekinoksu nedir, Sonbahar ekinoksunda neler olur? Sonbahar ekinoksu özellikleri ve etkileri
Sonbahar ekinoksu ile ilgili araştırmalar 23 Eylül tarihinin gelişiyle birlikte hız kazandı. Yılda iki defa gerçekleşen ekinoks olayı, güneş ışınlarının Ekvator çizgisine dik vurduğu anı ifade eder. Gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği 23 Eylül Sonbahar ekinoksu ise yaz mevsiminin son bulduğunun bir göstergesidir. Peki, 23 Eylül ekinoksu nedir, ne anlama gelir? Sonbahar ekinoksunda neler olur? İşte, 23 Eylül Sonbahar ekinoksu özellikleri ve etkinleri…
Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ana denir. Bu doğa olayı, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri olmak üzere yılda iki defa gerçekleşir. Gündüz ile gece sürelerinin birbirine eşitlendiği 23 Eylül tarihinden itibaren Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Peki, 23 Eylül ekinoksu nedir, Sonbahar ekinoksunda neler olur? İşte, 23 Eylül Sonbahar ekinoksu özellikleri ve etkinleri hakkında detaylar…
SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR, 23 EYLÜL EKİNOKSUNDA NELER OLUR?
Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.
Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.
Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. 23 Eylül'de Güneş her iki kutup noktasında da görülür.
Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleri, Kuzey ve Güney Yarım Kürede farklı anlamlara gelmektedir. Kuzey Yarım Küre için 21 Mart Ekinoks tarihi İlkbahar mevsimi, 23 Eylül Ekinoksu ise Sonbahar mevsimi anlamına gelmektedir.
Güney Yarım Kürede ise durum farklıdır. Güney Yarım Küre için 21 Mart Ekinoks'u Sonbahar anlamına gelirken, 23 Eylül Ekinoks'u İlkbahar anlamına gelmektedir.
EKİNOKS ÖZELLİKLERİ VE ETKİLERİ
Ekinoks, gece ve gündüz eşitliği durumuna denir. Bu tarihlerde güneş ışınları Ekvator'a dik gelir ve Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer.
Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.
Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar.
Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.
Gel-git genliği en fazladır.
Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.
Türkiye'de saat 12: 00 'de gölge boyu cismin boyuna en yakındır.