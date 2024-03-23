Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 23 Mart 2024 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları

23 MART 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

15 - 19 - 39 - 60 - 69 - 83

JOKER 81 + SÜPERSTAR 32

SÜPERSTAR NEDİR?

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SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.