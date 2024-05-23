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        Haberler Bilgi Magazin 23 Mayıs 2024 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Trabzon-Beşiktaş maçı, Eyvah Eyvah, İnci Taneleri

        Bu akşam televizyonda ne var? 23 Mayıs Perşembe dizi ve filmleri

        23 Mayıs akşamı televizyon yayın akışı yine çok hareketli! Akşama Trabzonspor-Beşiktaş maçı, Güldür Güldür Show ve Eyvah Eyvah 2 gibi birçok yapım ekranlarda olacak. İşte, 23 Mayıs Perşembe akşamı izleyebileceğiniz dizi, film ve programların hepsi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:44
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        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        SHOW TV'nin eğlence programı Güldür Güldür Show, tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Sandık Kokusu

        03:00 Bahar

        05:30 Aziz

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        İNCİ TANELERİ

        İnci Taneleri 16. bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Nehir, Azem’in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Azem sonunda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. Üstelik Rezzan ile başlarının belaya girmesi de an meselesidir. Dilber, hayatına bir karabasan gibi çöken Zahir’den tamamen kurtulmak için gözünü iyice karartır. Piraye, Cenk’le olan ilişkisini bitirip Azem’e yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        04:45 Bodrum Masalı

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        BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI

        Bu akşam saat 20.45'te Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşması başlayacak. Maç, ATV'de yayınlanacak.

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        19:45 Finale Doğru

        20:45 Beşiktaş-Trabzonspor ZTK Final Maçı

        22:45 Kupa Töreni

        23:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        00:15 Aldatmak

        02:40 Maraşlı

        05:00 Kalp Yarası

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        EYVAH EYVAH 2

        Ata Demirer ve Demet Akbağ'nın başrollerini paylaştığı Eyvah Eyvah 2 filmi bu akşam 20.00'de Star TV'de seyirci ile buluşacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: Sevdiği kıza, Müjgan'ına kavuşmak... Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yanına alıp, memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olduğu yeni macerada kahramanlarımızı, bol bol kahkaha ve birçok sürpriz de bekliyor.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2

        22:30 Yerli Sinema Eyvah Eyvah 2

        00:30 İstanbullu Gelin

        03:00 Baba Ocağı

        05:00 Güzel Köylü

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        BUZ YOLU

        Yabancı sinema filmi Buz Yolu, bu akşam 20.00'de TRT1'de yayınlanacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Kanada'nın uzak kuzey bölgelerinde bir elmas madeninin çökmesinin ardından, birkaç TIR şoförü madencileri kurtarmak için yola koyulurlar. Madene giden yol donmuş denizden ve bilmedikleri başka tehlikelerle doludur.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:45 Uğurlugiller

        07:15 Balkan Ninnisi

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Gönül Dağı

        17:45 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema Buz Yolu

        00:30 Kara Ağaç Destanı

        03:10 Gönül Dağı

        05:45 Seksenler

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        SURVIVOR ALL STAR

        TV8'de yayınlanan Survivor All Star, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Aramızda Kalmasın

        11:00 Survivor All Star 2024

        11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

        05:30 Dizi

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        HUDUTSUZ SEVDA

        Hudutsuz Sevda 33. bölümüyle bu akşam 20.00'de seyirci karşısına çıkıyor.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Tuncay ve Levent’in intikamı alınmıştır.Fikret, Letoların yaşadığı bu durumundan duygusal olarak etkilenir. Halil İbrahim Zeynep’e olan aşkından aralarını düzeltmeye çalışır. Fakat Zeynep, Halil İbrahim’le çocuğu olmayacağı için kendini suçlar. Nedime’yi ziyaret eden Halil İbrahim ondan tekrar Zeynep’i ister. Zeynep Halil İbrahim’e geri dönecek mi?

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Hudutsuz Sevda

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda

        00:15 Gaddar

        02:45 Tetikçinin Oğlu

        05:00 Kefaret

        06:00 Bay Yanlış

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