23 Nisan'da bankalar açık mı? 23 Nisan Perşembe günü EFT ve havale işlemleri yapılacak mı?

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?

Banka şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık kanalları üzerinden para transferi işlemleri kesintisiz şekilde sürdürülebilir. Ancak kullanılan yönteme göre işlem sürelerinde farklılıklar yaşanabilir:

EFT: Farklı bankalar arasında yapılan transferler resmi tatil nedeniyle beklemeye alınır. 23 Nisan’da verilen EFT talimatları, bir sonraki iş günü olan 24 Nisan sabahında işleme konur.

Havale: Aynı banka içerisindeki hesaplar arasında gerçekleştirilen para gönderimleri 7/24 anlık olarak tamamlanır.

FAST sistemi: Günün her saati ve hafta sonları dahil olmak üzere, belirlenen limitler çerçevesinde yapılan transferler anında karşı hesaba ulaşır.