        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, bankaların bu tarihte hizmet verip vermeyeceği milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 23 Nisan'da bankalar açık mı? 23 Nisan Perşembe günü EFT ve havale işlemleri yapılacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:18 Güncelleme:
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bankacılık işlemlerini planlayan vatandaşlar, şubelerin hizmet verip vermeyeceği ile para transferlerinin nasıl gerçekleşeceği konusunu araştırıyor. Peki 23 Nisan'da bankalar açık mı? 23 Nisan Perşembe günü EFT ve havale işlemleri yapılacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

        23 Nisan’ın resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle Türkiye genelindeki banka şubeleri hizmet vermeyecek. Bu nedenle şubeden işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, işlemlerini 22 Nisan mesai saatleri sona ermeden tamamlamaları ya da 24 Nisan sabahını beklemeleri gerekecek.

        EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?

        Banka şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık kanalları üzerinden para transferi işlemleri kesintisiz şekilde sürdürülebilir. Ancak kullanılan yönteme göre işlem sürelerinde farklılıklar yaşanabilir:

        EFT: Farklı bankalar arasında yapılan transferler resmi tatil nedeniyle beklemeye alınır. 23 Nisan’da verilen EFT talimatları, bir sonraki iş günü olan 24 Nisan sabahında işleme konur.

        Havale: Aynı banka içerisindeki hesaplar arasında gerçekleştirilen para gönderimleri 7/24 anlık olarak tamamlanır.

        FAST sistemi: Günün her saati ve hafta sonları dahil olmak üzere, belirlenen limitler çerçevesinde yapılan transferler anında karşı hesaba ulaşır.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
