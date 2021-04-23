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23 Nisan'da berberler açık mı? Bugün kuaförler ve berberler açık mı?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında resmi tatil olan 23 Nisan Cuma gününde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Ramazan ayı koronavirüs tedbirleri pek çok kısıtlama kararını değiştirmişti. Peki, 23 Nisan'da berberler açık mı? Bugün kuaförler ve berberler açık mı, çalışıyor mu?

23 Nisan'da berberler açık mı? Bugün kuaförler ve berberler açık mı?

23 Nisan sokağa çıkma yasağında kuaförler ve berberler açık mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. 23 Nisan'ın da dahil edildiği 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam başladı. Peki Bugün (23 Nisan) kuaförler ve berberler açık mı?

23 NİSAN KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

81 İl Valiliği'ne Pandemi Kurallarına Uygun 23 Nisan Kutlamaları Genelgesi gönderildi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

Hafta sonu 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

RAMAZANDA KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

14 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan karara göre:

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik salonu hizmetleri ise sunamayacaklar.

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