23 Nisan'da çocuklardan dijital kedi tasarımı

Paribu Art, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenleyeceği Bi' Kedi Gördüm Sanki etkinliğiyle 'yarının mimarları' olan çocukları bir günlüğüne dijital sanatçılara dönüştürüyor.

Etkinlik kapsamında çocukların tasarladığı kediler, Kadıköy'ün gündelik yaşamına dokunan kolektif bir üretim haline geliyor. Bu üretim tüm şehre yayılırken Kadıköy'ün kedilerine çocukların hayal gücüyle yenileri ekleniyor.

Etkinlikte Paribu Art'ın cephesi dev bir dijital 'kedi evi' olacak. Paribu Studio tarafından geliştirilen özel tablet arayüzü sayesinde çocuklar; farklı karakterler, aksesuarlar ve kostümler kullanarak kendi dijital kedilerini tasarlayacak ve yaratıcı sürecin bir parçası olacaklar.

İstanbul ve Kadıköy'ün sokak kedilerinden ilham alınarak yaratılan etkinlikte 2D/3D çizgi film estetiğinde üretilen kedi tasarımları, çocukların hayal gücü ile canlanacak. Ardından üretici çocukların isimleri ile Paribu Art'ın dev kanvasında yerini alacak.

Yaklaşık 1.300 metrekarelik alan ve 140 milyon piksel çözünürlüğe sahip, dünyanın en yüksek çözünürlüklü sabit kurulum dış mekân LED ekranında hayata geçirilecek bu proje, bu ölçekte bir yüzeyi çocukların özgürce yaratabileceği bir alana çevirerek bir ilki gerçekleştiriyor.

Bi' Kedi Gördüm Sanki etkinliği 23 Nisan'da ücretsiz olarak 11.00–18.00 saatleri arasında, herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek. Bahçeye kurulacak atıştırmalık ve deneyim alanları da gün boyu ziyaretçilere açık olacak.

Saat 14.00'te ise Önüm Arkam Duygularım Sobe tiyatro oyunu sahnelenecek.