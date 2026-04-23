23 Nisan hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da sağlık ocakları, devlet ve özel hastaneler çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken hastanelerin çalışma durumu merak konusu oldu. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Resmi tatillerde sağlık hizmetlerinde belirli düzenlemeler uygulanıyor. Peki, "23 Nisan hastaneler açık mı? 23 Nisan'da sağlık ocakları, devlet ve özel hastaneler çalışıyor mu?" İşte 23 Nisan Perşembe hastanelerin çalışma durumu...
23 Nisan, milli bir bayram olmasının yanı sıra aynı zamanda resmi tatil statüsünde yer almaktadır. Resmi tatillerde bilindiği üzere birçok kamu kurumu bu tarihte hizmet vermiyor. Bu durum sağlık hizmetleri için de bazı değişiklikleri beraberinde getiriyor. Özellikle hastane, sağlık ocağı, devlet hastanesine gitmeyi planlayan vatandaşlar güncel çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 23 Nisan hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Perşembe günü sağlık ocakları, devlet ve özel hastaneler çalışıyor mu? İşte detaylar...
23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?
23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak acil servisler 7/24 açık olmaya devam edecek.
23 NİSAN ECZANELER KAPALI MI?
23 Nisan 2026 Perşembe günü eczaneler kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyaçları için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.