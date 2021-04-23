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23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç?

23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kutlama yapmak amacıyla kalabalıkların bir araya gelmesini önlemek için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Korona vaka sayısını yakından takip eden vatandaşlar 23 Nisan corona tablosunu araştırıyor. Ağır hasta 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs tablosu ve merak edilen detaylar...

23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç?

23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiyede son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 128 oldu.

Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Yerli aşılarımızdan insan denemelerine ilk başlayan inaktif aşı adayımız, Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Son gönüllülerin aşılanması yapılmış ve mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir." bilgisini paylaşan Koca, çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini bildirdi.

Bakan Koca, Türkiye'de henüz Kovid-19'da Hindistan varyantının tespit edilmediğini ama hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirlerin alındığını kaydetti.

Koca, açıklamasında, "Birileri, Bilim Kurulumuzu dahi hedef alarak bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da bu duruma siyasi bir karşılık vererek parçası olmayacağım. Topluma örnek olması gerekenler memnun olmadığı, kategorik olarak karşısında yer aldığı her şeye pervasızca saldırma hakkını kendinde görmemeli." ifadelerine de yer verdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan cuma, 24 Nisan cumartesi ve 25 Nisan pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı, 21 Şubat'ta yüzde 6,47 iken, 21 Nisan'da yüzde 19,44'e yükseldi. Ocaktan bu yana en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bunun altında yatan birinci neden, virüsün mutasyona uğraması, mutant virüslerin toplumda yayılmasıydı. İkincisi, toplumun hareketliliğinin artmasıydı. Tüm bu nedenlerle beraber ne yazık ki pozitiflik oranları çok arttı." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ilgili hükümlerine istinaden Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında "spor müsabakaları, sporcu, yönetici ve diğer görevlileri" ilgilendiren tedbirleri duyurdu.

Buna göre, genelgedeki hüküm doğrultusunda, bakanlıkça daha önce izin verilen faaliyetlerden halen oynanmakta olan lig müsabakaları devam edecek ve tamamlanacak. Henüz başlamamış lig müsabakaları 16 Mayıs 2021'den sonraki bir tarihe ertelenecek.

İzin verilen diğer şampiyona ve turnuvalardan 2021 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile ilgili seçme veya kota müsabakası özelliği taşıyan müsabakalar ile bu yıl veya gelecek yıl içerisinde yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak sporcular için federasyonlar tarafından zorunlu olduğu belirtilen müsabakalar yapılacak. Diğer şampiyona ve müsabakalar ise 16 Mayıs 2021 sonrasına ertelenecek.

Türkiye genelinde Kovid-19'la mücadeleye yönelik denetimler aralıksız sürdürüldü. Bu kapsamda, Bolu, Konya, Denizli, Kastamonu ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere yönelik para cezaları uygulandı.

Mersin Valiliği, Kovid-19 salgını nedeniyle sendikaların genel kurulları dahil geniş katılımlı etkinliklerin 17 Mayıs'a kadar ertelendiğini bildirdi.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 82 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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