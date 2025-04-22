23 Nisan marketler açık mı, kapalı mı?
Resmi tatil olan 23 Nisan'ın gelişiyle A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve durumu, market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak konusu oldu. İşte 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma günleri ve saatlerine ilişkin detaylar...
23 Nisan'da A101, ŞOK, Migros ve BİM marketlerin çalışma durumu ve saatleri araştırılıyor. Gözler "23 Nisan Çarşamba günü marketler açık mı, kapalı mı? A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?" sorularına çevrildi. İşte 23 Nisan Çarşamba A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve günleri....
23 NİSAN MARKETLER AÇIK MI?
23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. 23 Nisan tarihinde marketlerin çalışma saatleri değişmeyecek. Yani açık olacak.
2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı
Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba