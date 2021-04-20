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23 Nisan resmi tatil mi? Özel sektör ve kamu tatil olacak mı? 23 Nisan'da okullar kaç gün tatil?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi? sorusu öğrenciler ve çalışanların merak ettiği soruların arasında yer alıyor. Her sene çocukların çeşitli etkinlikleriyle kutlanan 23 Nisan bu sene korona virüs gölgesinde kutlanacak. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Özel sektör ve kamu tatil olacak mı? İşte detaylar...

23 Nisan resmi tatil mi? Özel sektör ve kamu tatil olacak mı? 23 Nisan'da okullar kaç gün tatil?

23 Nisan 1920'de TBMM açıldı ve Türkiye bağımsızlığını ilan etti. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924'te, bugünün Çocuk Bayramı olarak kutlanmasını sağladı. 23 Nisan her sene çocukların çeşitli etkinlikleriyle gösterilerle kutlanıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Cuma günü okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da tatil olacak. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödemek durumda kalacak.

22 NİSAN TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

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