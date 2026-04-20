23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan’da okullar, iş yerleri açık mı, kapalı mı?
23 Nisan, Türkiye'de her yıl coşkuyla kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan edilmiş en anlamlı günlerden biri olmayı sürdürüyor. Bayram öncesinde ise hem öğrenciler hem de çalışanlar, "23 Nisan resmi tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 23 Nisan hangi güne denk geliyor, 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte tüm detaylar...
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan, her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor ve resmi tatiller arasında yer alıyor.
23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor.
23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?
2026 yılına ilişkin alınan karar kapsamında, 23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, vatandaşlar gün boyunca pek çok ulaşım aracından herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilecek.
Ücretsiz olacak hatlar arasında:
Marmaray
Başkentray
İZBAN
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı metro hattı yer alıyor.
Ayrıca belediyelere ait otobüs, metro ve tramvaylar da ücretsiz hizmet verecek.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
22 Nisan 2026 Çarşamba günü için yarım gün tatil uygulaması söz konusu değil. Bu nedenle öğrenciler eğitimlerine, çalışanlar ise işlerine normal mesai düzeni içinde devam edecek.