Her sene olduğu gibi bu sene de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Diğer bayram ve resmi tatillerde uygulanan ücretsiz ulaşım uygulamasının bugün de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...