23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar "23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası ulaşım düzenlemesine dair detaylar netleşti. İşte 23 Nisan 2026 toplu taşıma uygulamasına ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 09:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan’a sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri ulaşım oldu. Bayram günü dışarı çıkmayı planlayan milyonlarca kişi “Toplu taşıma ücretsiz mi olacak?” sorusuna odaklandı. Gözler Resmi Gazete’de yayımlanan karara çevrilirken, metro, metrobüs ve Marmaray için uygulanacak tarifeler netleşmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde geçerli olacak düzenlemenin detayları dikkat çekti. İşte detaylar...

        2

        23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bayram coşkusunu yaşamak ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar belirli raylı sistemlerden ücret ödemeden yararlanabilecek.

        3

        Resmi Gazete’de yer alan kararda sadece raylı sistemler değil, yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kapsam dahiline alındı. Buna göre; belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 23 Nisan'da ücretsiz olacak.

        4

        23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ OLACAK ARAÇLAR HANGİLERİ?

        - Marmaray (İstanbul),

        - Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

        5

        - Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı,

        - Başkentray (Ankara),

        - İZBAN (İzmir).

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş arkadaşına 9 bıçak darbesi!

        Samsun Atakum'da aynı restoranda çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 31 yaşındaki Eren Bakır, mesai arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti; saldırgan kısa süre sonra polise teslim oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Brent petrolde sert yükseliş
        Brent petrolde sert yükseliş
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Kuzenlerin kavgası kanlı bitti!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Zil onlarsız çaldı!
        Zil onlarsız çaldı!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!