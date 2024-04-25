23 Nisan töreninde öğretmene dayak

Esenler’de bulunan Ayvalıdere Ortaokulu’ndaki 23 Nisan gösterileri sırasında iddiaya göre veli Mehmet Ş., okula çocuğunu izlemeye geldi.

Daha sonra Türkçe öğretmeni Ozan K.'yı konuşmak için okul bahçesinden dışarıya davet etti. Öğretmene Whatsapp grubunda kendisini neden uyardığını sorduktan sonra aralarında tartışma çıktı. Mehmet Ş. öğretmeni dövdü.

Öğretmenin ağzı ve burnu kanlar içinde kalırken kavgayı araya giren diğer öğretmenler ayırdı.

İhbar üzerine okula ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı öğretmen, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Darp raporu aldıktan sonra Esenler Polis Merkezi’ne götürülen öğretmenin, şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

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