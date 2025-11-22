Habertürk
Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 23 saatlik film Salt Beyoğlu'nda

        23 saatlik film Salt Beyoğlu'nda

        Sanatçı Alex Reynolds ile Robert Ochshorn'un, 3 Ekim 2023'ten Joe Biden yönetiminin sonuna kadarki süre zarfında yapılan basın toplantılarında gazetecilerin, Filistin'de süregiden soykırıma dair ABD Dışişleri Bakanlığı'na yönelttiği soruların bir kaydıdan oluşan A Bunch of Questions with No Answers (Cevaplanmamış Bir Dizi Soru) filmi, 29 Kasım Cumartesi saat 13.00'ten 30 Kasım Pazar saat 12.00'ye dek Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da kesintisiz olarak gösterilecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 11:10 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:10
        23 saatlik film Salt Beyoğlu'nda
        Salt, A Bunch of Questions with No Answers (Cevaplanmamış Bir Dizi Soru-2025) filminin gösterimini gerçekleştiriyor. Sanatçı Alex Reynolds ile Robert Ochshorn’un hazırladığı bu çalışma, 3 Ekim 2023’ten Joe Biden yönetiminin sonuna kadarki süre zarfında yapılan basın toplantılarında gazetecilerin, Filistin’de süregiden soykırıma dair ABD Dışişleri Bakanlığı’na yönelttiği soruların bir kaydıdır. 23 saatlik film, şeffaflık ve hesap verebilirlik talep eden bu sorulara tekrar tekrar verilen dolambaçlı yanıtları bilinçli olarak içermiyor..

        Söylem üretiminin tek taraflılığına, resmî dilin bulanıklığına ve kamuoyuna hesap verme mekanizmalarının sınırlarına dair güçlü bir belge niteliği taşıyan film, bugüne dek Belfast, Brüksel, Gent, New York ve Madrid gibi kentlerde gösterildi.

        A Bunch of Questions with No Answers, 29 Kasım Cumartesi saat 13.00’ten 30 Kasım Pazar saat 12.00’ye dek Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da kesintisiz olarak gösterilecek. Program boyunca yapının giriş katı açık olacak. Katılım ücretsiz...

        #SALT beyoğlu
        #SALT Galata
