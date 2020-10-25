TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, dün akşam 84. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çekimleri Kocaeli'nde bir otomotiv fabrikasında geçen Masterchef 84. bölümde yarışmacılar Kore yemekleri yaptılar. Peki, 24 Ekim 2020 Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef 84.bölüm, Kore yemekleriyle yarışan yarışmacılar için oldukça zorluydu. Masterchef takım oyunun kazananı Kırmızı takım oldu. Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yarıştılar. Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM?

Takım oyununu kaybeden Mavi takım oyuncuları, haftanın 5. ve 6. eleme adaylarını belirledi. Masterchef 84. bölümde haftanın 5. eleme adayı Uğur olurken 6. eleme adayı Mavi takım yarışmacılarının oyları sonucu Esra oldu.