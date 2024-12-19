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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası 24 Erzincanspor: 4 - Çorum FK: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        24 Erzincanspor: 4 - Çorum FK: 6 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Çorum FK, deplasmanda 24 Erzincanspor'u 6-4 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. 24 Erzincanspor'da forma giyen Muhammet Özkal, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:47
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        10 gollü maçta tur atlayan Çorum FK!
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda 24 Erzincanspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan müsabakayı 6-4'lük skorla kazanan Çorum FK, gruplara kaldı.

        Çorum FK, 3 ve 51. dakikalarda Ahmethan Köse, 49. dakikada Eren Karadağ ve 59. dakikada Mustafa Yalçınkaya'nın golleriyle 4-0 öne geçti. 24 Erzincanspor, 68. dakikada Yasin Gülger, 69 ve 75. dakikalarda Şamil Başaran ile skoru 4-3'e getirdi ve umutlandı. Çorum FK 84. dakikada Suat Kaya'nın penaltıdan attığı golleskoru 5-3 yaptı. Erzincanspor 86. dakikada Salih Emin Sebetci ile bir gol daha buldu ve skoru 5-4 yaptı. Çorum FK 90+5. dakikada Eren Karadağ ile bir gol daha buldu ve Çorum maçı 6-4 kazandı.

        Erzincanspor'da Muhammet Özkal, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Çorum FK, kupada adını gruplara yazdıran taraf oldu.

        Türkiye Kupası'nda kura çekimi 20 Aralık Cuma günü 14.30'da çekilecek.

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