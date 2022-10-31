24 gün önce kaybolmuştu! Alman turistin cansız bedeni bulundu!

Muğla Fethiye'de, kaldığı otelden 7 Ekim'de ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Alman Fabian Philippe Faranz Wetzel'in (27) bulunması için çalışma başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNİ TATİLCİLER BULDU
AA'da yer alan habere göre Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yapan tatilcilerin, vadi tabanında bir cansız beden olduğu ihbarında bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Jandarmalar, cansız bedenin kaybolan Wetzel'e ait olduğunu belirledi.
KAYALIKLARDAN DÜŞME İHTİMALİ
Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen Wetzel'in, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
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